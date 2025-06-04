https://1prime.ru/20250604/lavrov-858188765.html
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве - 04.06.2025, ПРАЙМ
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:38+0300
2025-06-04T13:38+0300
2025-06-04T13:42+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, абхазия, мид, сергей лавров, мария захарова
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, МИД, Сергей Лавров, Мария Захарова
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
Захарова: Лавров и Барциц обсудят на встрече в пятницу двусторонние отношения
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ