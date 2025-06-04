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МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве - 04.06.2025, ПРАЙМ
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МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве - 04.06.2025, ПРАЙМ
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:38+0300
2025-06-04T13:42+0300
политика
россия
абхазия
мид
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, абхазия, мид, сергей лавров, мария захарова
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, МИД, Сергей Лавров, Мария Захарова
13:38 04.06.2025 (обновлено: 13:42 04.06.2025)
 
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве

Захарова: Лавров и Барциц обсудят на встрече в пятницу двусторонние отношения

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию вокруг Украины, сообщили в МИД РФ
2 июня, 22:26
 
ПолитикаРОССИЯАБХАЗИЯМИДСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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