https://1prime.ru/20250604/lavrov-858188765.html

МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве

МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве - 04.06.2025, ПРАЙМ

МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:38+0300

2025-06-04T13:38+0300

2025-06-04T13:42+0300

политика

россия

абхазия

мид

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит 6 июня с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем вопросы сотрудничества в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шестого июня в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Республики Абхазия, который посетит Россию с первым рабочим визитом после назначения на этот пост в апреле текущего года. Министры обсудят широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, которые носят союзнический характер. Будет рассмотрена региональная и международная повестка с акцентом на сотрудничество в области безопасности и реализацию совместных социально-экономических проектов, а также укрепление внешнеполитических позиций Республики Абхазия", - сказала Захарова на брифинге.

https://1prime.ru/20250602/peregovory-858144045.html

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россия, абхазия, мид, сергей лавров, мария захарова