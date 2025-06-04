https://1prime.ru/20250604/lavrov-858189351.html

Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе

Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе - 04.06.2025, ПРАЙМ

Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:51+0300

2025-06-04T13:51+0300

2025-06-04T13:59+0300

политика

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белоруссия

мария захарова

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мид

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду."Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она."Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.

https://1prime.ru/20250604/lavrov-858188765.html

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россия, белоруссия, мария захарова, сергей лавров, мид