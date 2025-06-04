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Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе
Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе - 04.06.2025, ПРАЙМ
Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:51+0300
2025-06-04T13:59+0300
политика
россия
белоруссия
мария захарова
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду."Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она."Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.
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россия, белоруссия, мария захарова, сергей лавров, мид
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД
13:51 04.06.2025 (обновлено: 13:59 04.06.2025)
 
Лавров встретится с главой МИД Белоруссии на следующей неделе

Захарова: Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии Рыженковым

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, который будет с визитом в Москве 9-10 июня, обсудит тему украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По приглашению министра иностранных дел России 9-10 июня Москву с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. В рамках переговоров министров иностранных дел наших стран будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Также министры планируют обменяться мнениями по проблематике украинского кризиса, в том числе в контексте ведущихся российско-украинских прямых переговоров", - подчеркнула Захарова.
Стороны также обсудят практические аспекты двустороннего межмидовского взаимодействия, включая подготовку совместного заседания коллегии МИД России и Белоруссии, которая пройдет в четвертом квартале этого года в Санкт-Петербурге, сообщила она.
"Особое внимание будет уделено тематике единой и неделимой безопасности на евразийском континенте. Стороны рассмотрят ход подготовки к третьей минской конференции по евразийской безопасности. Запланировано подписание совместного обращения к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения общеконтинентальной хартии многообразия и многополярности в 21 веке", - отметила Захарова.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Абхазии в Москве
13:38
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯМария ЗахароваСергей ЛавровМИД
 
 
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