https://1prime.ru/20250604/lavrov-858196774.html

Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе

Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе - 04.06.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе

Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:49+0300

2025-06-04T16:49+0300

2025-06-04T17:02+0300

политика

россия

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переговоры

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.По словам Лаврова, российской стороне не поступало официальных вопросов касательно состава делегации в Стамбуле, добавив, что Россия получала только вопросы от журналистов.Кроме того, Лавров отметил важность каналов общения, которые позволяют решать различного рода гуманитарные вопросы. Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо согласовывать встречи и гуманитарные усилия в качестве жестов доброй воли с целью укрепления доверия сторон.Он также подчеркнул, что на данном этапе важно не поддаваться на провокации со стороны Киева, нацеленные на срыв переговоров и дальнейшее спонсирование Украины со стороны Европы. В этом контексте Лавров также упомянул отказ Владимира Зеленского от предложения России по краткой двух- трёхдневной паузе для сбора погибших и раненых, назвав поступок главы киевского режима "грубейшей ошибкой."В связи с тем тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения", - сказал глава МИД.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858196403.html

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россия, сергей лавров, владимир путин, украина, переговоры