https://1prime.ru/20250604/lavrov-858196774.html
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе - 04.06.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе
Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:49+0300
2025-06-04T16:49+0300
2025-06-04T17:02+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.По словам Лаврова, российской стороне не поступало официальных вопросов касательно состава делегации в Стамбуле, добавив, что Россия получала только вопросы от журналистов.Кроме того, Лавров отметил важность каналов общения, которые позволяют решать различного рода гуманитарные вопросы. Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо согласовывать встречи и гуманитарные усилия в качестве жестов доброй воли с целью укрепления доверия сторон.Он также подчеркнул, что на данном этапе важно не поддаваться на провокации со стороны Киева, нацеленные на срыв переговоров и дальнейшее спонсирование Украины со стороны Европы. В этом контексте Лавров также упомянул отказ Владимира Зеленского от предложения России по краткой двух- трёхдневной паузе для сбора погибших и раненых, назвав поступок главы киевского режима "грубейшей ошибкой."В связи с тем тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения", - сказал глава МИД.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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россия, сергей лавров, владимир путин, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, УКРАИНА, переговоры
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по краткой паузе
Лавров: важно не поддаваться на провокации, нацеленные на срыв переговоров
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс прямых переговоров Москвы и Киева работает, оба раунда переговоров в Стамбуле дали конкретные результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чём вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с (президентом США - ред.) Дональдом Трампом - он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты", - заявил Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
По словам Лаврова, российской стороне не поступало официальных вопросов касательно состава делегации в Стамбуле, добавив, что Россия получала только вопросы от журналистов.
Кроме того, Лавров отметил важность каналов общения, которые позволяют решать различного рода гуманитарные вопросы. Он также подчеркнул, что на данном этапе необходимо согласовывать встречи и гуманитарные усилия в качестве жестов доброй воли с целью укрепления доверия сторон.
Он также подчеркнул, что на данном этапе важно не поддаваться на провокации со стороны Киева, нацеленные на срыв переговоров и дальнейшее спонсирование Украины со стороны Европы. В этом контексте Лавров также упомянул отказ Владимира Зеленского от предложения России по краткой двух- трёхдневной паузе для сбора погибших и раненых, назвав поступок главы киевского режима "грубейшей ошибкой.
"В связи с тем тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения", - сказал глава МИД.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах