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Белый дом разочарован Маском, покинувшим администрацию президента США
Белый дом разочарован Маском, покинувшим администрацию президента США - 04.06.2025, ПРАЙМ
Белый дом разочарован Маском, покинувшим администрацию президента США
Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:40+0300
2025-06-04T12:40+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Маск 30 мая заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа. "Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга, и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома. По данным газеты, союзники-республиканцы, близкие к Белого дому, в частном порядке утверждают, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, потому что он вредит интересам предпринимателя. Портал Axios ранее сообщал, что Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях. Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
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илон маск, сша, дональд трамп
Политика, Илон Маск, США, Дональд Трамп
Белый дом разочарован Маском, покинувшим администрацию президента США
Politico: Белый дом огорчен, что Маск покинул администрацию Трампа ради бизнеса
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Белый дом разочарован американским предпринимателем Илоном Маском, который покинул администрация президента США Дональда Трампа, чтобы заняться бизнесом, пишет газета Politico
со ссылкой на источники.
Маск 30 мая заявил, что даже после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE) продолжит быть другом и советником американского президента Дональда Трампа.
"Западное крыло недоумевает, не испытывает восторга, и разочаровано из-за Маска, который покинул Белый дом, чтобы заняться своей увядающей бизнес-империей", - пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.
По данным газеты, союзники-республиканцы, близкие к Белого дому, в частном порядке утверждают, что Маск выступает против законопроекта о сокращении федеральных расходов, потому что он вредит интересам предпринимателя.
Портал Axios ранее сообщал, что Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками на фоне критики предпринимателя в адрес законопроекта лидера страны о сокращении федеральных расходов, однако Трамп рассержен "саботажем" Маска в социальных сетях.
Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
Портал Axios 22 мая сообщил, что палата представителей США приняла предложенный Трампом масштабный законопроект, получивший неофициальное название "большой красивый закон" (Big, Beautiful Bill), о продлении налоговых послаблений и сокращении федеральных расходов на 1,5 триллиона долларов.
Маск заявил, что после ухода из DOGE останется "другом и советником" Трампа