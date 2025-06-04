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Медь дорожает в преддверии статистики по экономике США - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медь дорожает в преддверии статистики по экономике США
Медь дорожает в преддверии статистики по экономике США - 04.06.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает в преддверии статистики по экономике США
Стоимость меди растет в среду перед выходом показателей по экономической активности в сфере услуг в США, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:29+0300
2025-06-04T09:29+0300
экономика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду перед выходом показателей по экономической активности в сфере услуг в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,38% - до 4,8525 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,18% - до 9 634 долларов, алюминия - снизилась на 0,1%, до 2 463,5 доллара, цинка - увеличилась на 0,32%, до 2 706,5 доллара. В среду днем будет опубликована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Ожидается, что его значение в мае выросло до 52% с уровня апреля в 51,6%. Статистика по экономике США может отразиться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь со стороны держателей иностранной валюты. При этом в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в страну до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
09:29 04.06.2025
 
Медь дорожает в преддверии статистики по экономике США

Медь дорожает в преддверии показателей по экономической активности в сфере услуг в США

© Unsplash/Ra DragonМедь
Медь
© Unsplash/Ra Dragon
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в среду перед выходом показателей по экономической активности в сфере услуг в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.17 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,38% - до 4,8525 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,18% - до 9 634 долларов, алюминия - снизилась на 0,1%, до 2 463,5 доллара, цинка - увеличилась на 0,32%, до 2 706,5 доллара.
В среду днем будет опубликована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг США от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Ожидается, что его значение в мае выросло до 52% с уровня апреля в 51,6%.
Статистика по экономике США может отразиться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь со стороны держателей иностранной валюты.
При этом в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в страну до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
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