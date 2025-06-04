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Инфляция в России замедлилась до 9,66%
Инфляция в России замедлилась до 9,66% - 04.06.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России замедлилась до 9,66%
Инфляция в России на 2 июня замедлилась до 9,66% в годовом выражении с 9,78% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T19:29+0300
2025-06-04T19:29+0300
2025-06-04T19:29+0300
экономика
россия
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инфляция
экономика россии
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 июня замедлилась до 9,66% в годовом выражении с 9,78% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, на продовольственные товары цены не изменились. Снижение цен на плодоовощную продукции составило 1%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров цены на отчетной неделе выросли на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,26%. По информации министерства, цены на услуги гостиниц выросли на 0,2% за неделю, на услуги санаториев – на 0,7%.
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россия, москва, инфляция, экономика россии
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, инфляция, экономика России
Инфляция в России замедлилась до 9,66%
МЭР: инфляция в России на 2 июня замедлилась до 9,66%
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Инфляция в России на 2 июня замедлилась до 9,66% в годовом выражении с 9,78% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, на продовольственные товары цены не изменились. Снижение цен на плодоовощную продукции составило 1%, на остальные продукты - цены выросли за неделю на 0,09%.
В сегменте непродовольственных товаров цены на отчетной неделе выросли на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг (туристических, регулируемых и бытовых) - на 0,26%. По информации министерства, цены на услуги гостиниц выросли на 0,2% за неделю, на услуги санаториев – на 0,7%.
Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей