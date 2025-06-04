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В кабмине рассказали о новых мерах против мошенничества

В кабмине рассказали о новых мерах против мошенничества - 04.06.2025, ПРАЙМ

В кабмине рассказали о новых мерах против мошенничества

Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T23:25+0300

2025-06-04T23:25+0300

2025-06-04T23:25+0300

мошенничество

технологии

рф

дмитрий григоренко

госдума

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги" и введение ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при правонарушениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко разрабатывается "второй пакет" мер, который будет направлен на ужесточение борьбы с мошенничеством. В данный момент в работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт", - сообщили в аппарате. "Среди предлагаемых мер - возможность подачи заявления о мошенничестве через "Госуслуги", - добавили там. В конце мая председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что второй пакет мер по борьбе с мошенниками могут внести в Госдуму в начале осенней сессии. С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на смс-рассылки, а с 1 сентября - на спам-обзвоны.

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технологии, рф, дмитрий григоренко, госдума