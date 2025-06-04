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Путин поручил перевести услуги ведомств на будущий российский мессенджер
Путин поручил перевести услуги ведомств на будущий российский мессенджер - 04.06.2025, ПРАЙМ
Путин поручил перевести услуги ведомств на будущий российский мессенджер
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T18:27+0300
2025-06-04T18:27+0300
2025-06-04T18:27+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера. "Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал президент в ходе совещания.Глава государства в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, ведомство ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер."Мы много обсуждаем, что мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов", — сказал министр.Он добавил, что сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска сервисов в нацмессенджере.Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. По данным главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне.Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем и другое.
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россия, москва, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин поручил перевести услуги ведомств на будущий российский мессенджер
Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств на платформу мессенджера
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по переводу услуг ведомств и финансовых учреждений на создаваемую платформу российского мессенджера.
"Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства: прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно", - сказал президент в ходе совещания.
Глава государства в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, ведомство ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер.
"Мы много обсуждаем, что мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов", — сказал министр.
Он добавил, что сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска сервисов в нацмессенджере.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. По данным главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне.
Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем и другое.
Кабмин поддержал проект создания национального многофункционального сервиса