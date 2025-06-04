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МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных

МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных - 04.06.2025, ПРАЙМ

МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных

Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:53+0300

2025-06-04T13:53+0300

2025-06-04T13:53+0300

общество

россия

украина

москва

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.

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общество , россия, украина, москва, мария захарова