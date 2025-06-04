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МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных - 04.06.2025, ПРАЙМ
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МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных - 04.06.2025, ПРАЙМ
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:53+0300
2025-06-04T13:53+0300
общество
россия
украина
москва
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
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общество , россия, украина, москва, мария захарова
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Мария Захарова
13:53 04.06.2025
 
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных

МИД: передача Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
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ОбществоРОССИЯУКРАИНАМОСКВАМария Захарова
 
 
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