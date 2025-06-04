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МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных - 04.06.2025, ПРАЙМ
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:53+0300
2025-06-04T13:53+0300
2025-06-04T13:53+0300
общество
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
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Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Мария Захарова
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
МИД: передача Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время