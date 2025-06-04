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Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова - 04.06.2025, ПРАЙМ
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова
Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:21+0300
2025-06-04T14:21+0300
политика
мид
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры, Россия вывозит детей в безопасные места, делает всё для воссоединения с семьями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как мы видим, нет никаких на самом деле двадцати тысяч похищенных детей. Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры в двадцать тысяч детей документально: не предоставила конкретные факты, списки детей, данные родителей или законных представителей, которые их разыскивали. Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье", - заявила она в ходе брифинга. Захарова уточнила, что Россия спасает детей, вывозя их из зон обстрелов в безопасные места. По словам представителя МИД РФ, этот процесс "по-настоящему успешно идет". Основываясь на данных, предоставленных уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединились со своими родителями или кровными родственниками на Украине или в третьих странах, в Россию же с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей. "Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей с Украиной", - подытожила Захарова.
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мид, россия, украина, мария захарова
Политика, МИД, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова
14:21 04.06.2025
 
Киев соврал о 20 тысячах похищенных детей, заявила Захарова

Захарова: Россия вывозит детей в безопасные места, делая все для воссоединения с семьями

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Киевский режим соврал о двадцати тысячах похищенных детей и за все годы военных действий не смог предоставить никаких вещественных доказательств, подтвердивших бы эти цифры, Россия вывозит детей в безопасные места, делает всё для воссоединения с семьями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как мы видим, нет никаких на самом деле двадцати тысяч похищенных детей. Украина не только не смогла, но даже не пыталась подтвердить эти цифры в двадцать тысяч детей документально: не предоставила конкретные факты, списки детей, данные родителей или законных представителей, которые их разыскивали. Почему за эти годы ничего этого киевским режимом сделано не было? Да потому что это все было вранье", - заявила она в ходе брифинга.
Захарова уточнила, что Россия спасает детей, вывозя их из зон обстрелов в безопасные места. По словам представителя МИД РФ, этот процесс "по-настоящему успешно идет". Основываясь на данных, предоставленных уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, 101 несовершеннолетний из 81 семьи воссоединились со своими родителями или кровными родственниками на Украине или в третьих странах, в Россию же с Украины вернулись 22 ребенка из 15 семей.
"Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению всех достигнутых договоренностей с Украиной", - подытожила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
МИД заявил о скором начале передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных
13:53
 
ПолитикаМИДРОССИЯУКРАИНАМария Захарова
 
 
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