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В Минфине оценили возможность маркировки остатков ювелирных изделий

В Минфине оценили возможность маркировки остатков ювелирных изделий - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Минфине оценили возможность маркировки остатков ювелирных изделий

Перенос срока начала маркировки остатков ювелирных изделий в России, назначенного на 1 сентября, не обсуждается, но можно рассмотреть возможность маркировать... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T00:32+0300

2025-06-04T00:32+0300

2025-06-04T00:32+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перенос срока начала маркировки остатков ювелирных изделий в России, назначенного на 1 сентября, не обсуждается, но можно рассмотреть возможность маркировать после этой даты остатков, зарегистрированных в ГИИС ДМДК при условии запрета на их оборот без маркировки, сообщил замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин. Согласно постановлению правительства, с 1 сентября 2025 года на ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, заявленные в качестве остатков, должны быть нанесены двухмерные штриховые коды. Брызгалин указал, что срок переносился неоднократно. Участники рынка знали заблаговременно о введении обязательной маркировки на остатки ранее произведенных изделий. Возможность зарегистрировать остатки в ГИИС ДМДК действовала до 1 марта 2023 года. "После этой даты участники рынка сами принимали решение клеймить с маркировкой или без. Для Пробирной палаты большой разницы нет, поскольку маркировка наносится одновременно с клеймением. Но многие участники рынка добровольно принимали решение не маркировать, а теперь говорят что не успевают", - сказал Брызгалин на экспертной сессии Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского ритейла" на тему: "Развитие ювелирного рынка в России: перспективы роста или стагнация". По словам представителя министерства, срок маркировки переносился трижды, и каждый раз наблюдалась одна и та же картина: за шесть месяцев до срока, очередей на маркировку нет, за четыре месяца начинается ажиотаж. "Все спохватываются в последний момент. Поэтому о переносе срока речи быть не может. О чем можно подумать, это предусмотреть возможность маркировать после 1 сентября остатки, зарегистрированные в ГИИС, при условии запрета на их оборот без маркировки", - добавил он. "Мы слышим те проблемы, которые высказывает отрасль с маркировкой остатков. Я думаю, что решение совместно будет в любом случае найдено", - заключил Брызгалин.

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