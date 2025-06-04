https://1prime.ru/20250604/minfin-858182467.html

Минфин зафиксировал сокращение объема ФНБ в мае

Минфин зафиксировал сокращение объема ФНБ в мае - 04.06.2025, ПРАЙМ

Минфин зафиксировал сокращение объема ФНБ в мае

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за май снизился на 95,43 миллиарда рублей, до 11,696 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,201 миллиарда, до... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:32+0300

2025-06-04T11:32+0300

2025-06-04T11:32+0300

экономика

финансы

фнб

минфин

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за май снизился на 95,43 миллиарда рублей, до 11,696 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,201 миллиарда, до 148,776 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 июня 2025 г. объем ФНБ составил 11 696 343,9 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год... что эквивалентно 148 776,1 млн долл. США", - говорится в материалах. По состоянию на 1 июня 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 2,843 триллиона рублей или 36,163 миллиарда долларов США (1,3% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 153,698 миллиарда китайских юаней, 139,509 тонны золота в обезличенной форме и 1,271 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,106 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 31 мая 2025 г. составила 36,4 млн долл. США, что эквивалентно 2 862,4 млн рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 26 881,7 млн рублей, что эквивалентно 301,6 млн долл. США", - отмечается там.

https://1prime.ru/20250416/minfin-856741290.html

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финансы, фнб, минфин