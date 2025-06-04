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Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей
Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей - 04.06.2025, ПРАЙМ
Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей
Минфин РФ продолжает покупку валюты и золота по бюджетному правилу: с 6 июня по 4 июля 2025 года направит на эти цели 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:02+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает покупку валюты и золота по бюджетному правилу: с 6 июня по 4 июля 2025 года направит на эти цели 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2025 года в размере 40,3 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2025 года составило 68,6 млрд рублей", - говорится в материалах. Поясняется, что положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 28,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 июня 2025 года по 4 июля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,5 млрд рублей", - отмечается в материалах. В период с 13 мая по 5 июня 2025 года Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 2,3 миллиарда рублей в день (всего - 41,6 миллиарда рублей). ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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финансы, москва, минфин, фнб
Экономика, Финансы, МОСКВА, Минфин, ФНБ
Минфин направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда рублей
Минфин с 6 июня по 4 июля направит на покупку валюты и золота 28,3 миллиарда руб
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ продолжает покупку валюты и золота по бюджетному правилу: с 6 июня по 4 июля 2025 года направит на эти цели 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2025 года в размере 40,3 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2025 года составило 68,6 млрд рублей", - говорится в материалах.
Поясняется, что положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями.
"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 28,3 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 июня 2025 года по 4 июля 2025 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,5 млрд рублей", - отмечается в материалах.
В период с 13 мая по 5 июня 2025 года Минфин осуществляет покупку валюты и золота, направляя на эти цели по 2,3 миллиарда рублей в день (всего - 41,6 миллиарда рублей).
ЦБ РФ с 9 января возобновил регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленные с 28 ноября 2024 года. Как пояснял регулятор, с 15 января по 30 июня 2025 года он будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты, исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
Минфин зафиксировал сокращение объема ФНБ в мае