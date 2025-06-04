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Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию - 04.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию - 04.06.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T04:21+0300
2025-06-04T04:21+0300
экономика
россия
общество
великобритания
украина
сергей миронов
роман абрамович
госдума
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию. "Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан. "Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет", - подчеркнул политик. Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине. "Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России", - добавил депутат. Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.
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россия, общество , великобритания, украина, сергей миронов, роман абрамович, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Сергей Миронов, Роман Абрамович, Госдума
04:21 04.06.2025
 
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию

Миронов призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на СВО

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию.
"Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов РИА Новости.
Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан.
"Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет", - подчеркнул политик.
Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.
"Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России", - добавил депутат.
Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАСергей МироновРоман АбрамовичГосдума
 
 
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