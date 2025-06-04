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Мишустин отправится в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ

Мишустин отправится в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ - 04.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин отправится в Душанбе на заседание Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с двухдневной поездкой в Душанбе на заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T00:17+0300

2025-06-04T00:17+0300

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с двухдневной поездкой в Душанбе на заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Предыдущее такое заседание состоялось в декабре прошлого года в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств Содружества состоится в эти дни в Душанбе. По данным пресс-службы российского кабмина, участники обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Главы правительств также планируют обсудить и утвердить ряд совместных документов. Они рассмотрят в том числе Положение о принципах формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств СНГ, рассказали в правительстве. Документ позволит обеспечить требуемый уровень взаимодействия вооруженных сил в области военной связи. Кроме того, на заседании планируется утвердить основные направления и мероприятия развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ на период до 2030 года. СОТРУДНИЧЕСТВО В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ Часть документов, которые будут вынесены на рассмотрение совета, касается взаимодействия в промышленной сфере. Речь идет в том числе о концепции развития сотрудничества стран СНГ в легкой промышленности. Сама концепция и план мероприятий по ее реализации должны способствовать внедрению инновационных технологий в производственные процессы, уточнили в российском кабмине. Кроме того, главы правительств намерены подписать соглашение о сотрудничестве стран СНГ в развитии тяжелого машиностроения. Как отметили в правительстве, этот документ направлен на рост кооперации, освоения и обмена новыми производственными технологиями для повышения конкурентоспособности промышленной продукции. Наряду с этим предполагается утвердить концепцию гармонизации национальных систем организации воздушного движения. Принятие этого документа, как указали в кабмине, будет способствовать сопряжению национальных аэронавигационных систем. Документ разработан с учетом изменений в авиаотрасли, в том числе в части управления воздушным движением и новых подходов к безопасности полетов. Также главы правительств рассмотрят вопрос о выполнении в этом году дополнительного объема работ на хвостохранилищах "Туюк-Суу" и "Дальнее" в Киргизии, чтобы ликвидировать вновь выявленные локальные очаги радиоактивного грунта. Эта работа будет идти в рамках межгосударственной программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ СНГ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ОХРАНА ТРУДА Главы правительств СНГ рассмотрят и совместные документы в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества. Как ожидается, будет принято положение о Форуме волонтеров СНГ. Документ должен создать правовую основу для развития добровольческо-волонтерского движения и способствовать укреплению взаимодействия стран СНГ в этой сфере. Первый такой форум предполагается провести в Казахстане. Участники заседания намерены утвердить обновленную концепцию сотрудничества в области охраны здоровья населения. В документ будут включены новые мероприятия, которые нацелены на сохранение и укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни населения. Особое внимание при этом планируют уделить оказанию помощи с применением телемедицинских технологий, сближению подходов к организации национальных систем здравоохранения, распространению информации о возможностях получения медпомощи. Помимо этого, главы правительств обсудят изменения в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, которое было принято в 1994 году. Соответствующий протокол направлен на развитие сотрудничества стран СНГ в области охраны труда, снижение производственного травматизма, обеспечение прав граждан на возмещение вреда в связи с несчастными случаями, которые произошли с работниками в командировке. Кроме того, участники заседания планируют актуализировать положение о Совете руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций СНГ от 2007 года. Обновленная редакция документа позволит расширить сотрудничество стран в сфере телерадиовещания и массовых коммуникаций, пояснили в правительстве. Как ожидается, в рамках заседания в Душанбе будет учрежден нагрудный знак "За развитие туризма в СНГ". Его будут вручать за вклад в реализацию значимых для туристической сферы стран СНГ инициатив, проектов и туристических маршрутов.

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