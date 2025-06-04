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Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ
Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:40+0300
2025-06-04T15:40+0300
политика
россия
михаил мишустин
снг
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода. Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ. Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе. По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.
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россия, михаил мишустин, снг, таджикистан
Политика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, СНГ, ТАДЖИКИСТАН
15:40 04.06.2025
 
Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ

Премьер-министр Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав СНГ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ДУШАНБЕ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода.
Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ.
Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе.
По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.
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ПолитикаРОССИЯМихаил МишустинСНГТАДЖИКИСТАН
 
 
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