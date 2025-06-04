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Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ

Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ - 04.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин прилетел в Душанбе на встречу глав правительств СНГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

2025-06-04T15:40+0300

политика

россия

михаил мишустин

снг

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Мишустина в аэропорту Душанбе встретили премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и заместитель министра иностранных дел Фаррух Шарифзода. Рабочий визит российского премьера в республику продлится два дня. Как ожидается, в среду Мишустин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В четверг премьер будет участвовать в заседании Совета глав правительств СНГ. Предыдущее такое заседание состоялось в минувшем декабре в Москве. Таджикистан в этом году председательствует в СНГ, очередная встреча глав правительств состоится в Душанбе. По информации пресс-службы правительства РФ, на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы развития сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Участники также планируют принять ряд совместных документов, которые касаются развития отраслей тяжелого машиностроения, легкой промышленности, охраны здоровья населения и других сфер.

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россия, михаил мишустин, снг, таджикистан