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Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14

Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14 - 04.06.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-14, следует из сообщения торговой площадки. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:29+0300

2025-06-04T11:29+0300

2025-06-04T11:29+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-14, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 04.06.2025, 11.11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,00727) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00846395 руб., эквивалентно ставке 39,6%) ценной бумаги TGKN (ТГК-14)", - говорится в сообщении. К 11.20 мск акции ТГК-14 росли на 19,24%, до 0,00719 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

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