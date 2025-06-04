https://1prime.ru/20250604/mosbirzha-858181989.html
Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14
Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14 - 04.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14
Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-14, следует из сообщения торговой площадки. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:29+0300
2025-06-04T11:29+0300
2025-06-04T11:29+0300
экономика
рынок
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-14, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 04.06.2025, 11.11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,00727) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00846395 руб., эквивалентно ставке 39,6%) ценной бумаги TGKN (ТГК-14)", - говорится в сообщении. К 11.20 мск акции ТГК-14 росли на 19,24%, до 0,00719 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
https://1prime.ru/20250603/rubl-858162202.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции
Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14
Московская биржа повысила границы ценового коридора и диапазона оценки рисков ТГК-14
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-14, следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская Биржа" 04.06.2025, 11.11 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,00727) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00846395 руб., эквивалентно ставке 39,6%) ценной бумаги TGKN (ТГК-14)", - говорится в сообщении.
К 11.20 мск акции ТГК-14 росли на 19,24%, до 0,00719 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Рубль торгуется в умеренном минусе к юаню на Мосбирже во вторник