https://1prime.ru/20250604/mosbirzha-858184213.html
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ТГК-14
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ТГК-14 - 04.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ТГК-14
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям компании ТГК-14 после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:56+0300
2025-06-04T11:56+0300
2025-06-04T11:56+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям компании ТГК-14 после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "ТГК-14. По состоянию на 11:34:00 текущая цена составила 0.00749 руб. (Отклонение – 23.39%). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0.00607 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 11:38:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.08 мск. Немногим ранее Московская биржа дважды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций ТГК-14. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ТГК-14
Московская биржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим акциям ТГК-14
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям компании ТГК-14 после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"ТГК-14. По состоянию на 11:34:00 текущая цена составила 0.00749 руб. (Отклонение – 23.39%). Произошло повышение на 20.00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (0.00607 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 11:38:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 12.08 мск.
Немногим ранее Московская биржа дважды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций ТГК-14.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
Мосбиржа повысила границы ценового коридора акций ТГК-14