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СМИ: Маск покинул администрацию Трампа из-за растущих разногласий
СМИ: Маск покинул администрацию Трампа из-за растущих разногласий - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Маск покинул администрацию Трампа из-за растущих разногласий
Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T18:41+0300
2025-06-04T18:41+0300
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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Согласно источникам канала, Маск выказывал недовольство сокращением налоговых субсидий на электрокары в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов, а также сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент Маска в сфере искусственного интеллекта, OpenAI. Как сообщили источники, Маск за закрытыми дверями критиковал эту инициативу, в том числе за то, что его компания xAI не была участником сделки. Еще одним камнем преткновения стал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов, назвав его "мерзостью". На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.
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Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, НАСА
СМИ: Маск покинул администрацию Трампа из-за растущих разногласий
ABC: Маск покинул администрацию Трампа из-за разногласий по ряду вопросов
ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск покинул администрацию президента США Дональда Трампа на фоне сообщений о растущих разногласиях с ним по ряду вопросов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
Согласно источникам канала, Маск выказывал недовольство сокращением налоговых субсидий на электрокары в рамках законопроекта о сокращении федеральных расходов, а также сделкой Трампа по созданию ИИ-альянса Stargate, в котором принимает участие конкурент Маска в сфере искусственного интеллекта, OpenAI. Как сообщили источники, Маск за закрытыми дверями критиковал эту инициативу, в том числе за то, что его компания xAI не была участником сделки.
Еще одним камнем преткновения стал отзыв кандидатуры Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА.
Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа, предполагающий сокращение федеральных расходов, назвав его "мерзостью".
На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.
Белый дом разочарован Маском, покинувшим администрацию президента США