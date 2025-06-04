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В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов - 04.06.2025, ПРАЙМ
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов
Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:12+0300
2025-06-04T09:12+0300
2025-06-04T09:12+0300
мошенничество
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан", - говорится в сообщении. По словам правоохранителей, в "тестовом" режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года. Цель проекта - создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработать слаженное взаимодействие ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура и др.) и интернет-инфраструктуры. Для закрепления лучших практик будут подготовлены законодательные решения, отметили в ведомстве. "Пилот - часть национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности граждан в Интернете", - заключили в МВД.
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россия, финансы, мвд, фсб
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, МВД, ФСБ
В России стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов
МВД: стартует пилотный проект по блокировке поддельных сайтов и приложений
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стартует пилотный проект по мгновенному выявлению и блокировке поддельных сайтов и приложений, которые крадут личные и платежные данные россиян, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Сегодня стартует важный пилотный проект: новая система для мгновенного выявления и блокировки поддельных сайтов и приложений, которые крадут логины, пароли и личные и платежные данные граждан", - говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, в "тестовом" режиме система будет функционировать до 1 марта 2026 года.
Цель проекта - создать эффективный механизм защиты пользователей от интернет-мошенничества и отработать слаженное взаимодействие ключевых ведомств (Минцифры, МВД, ЦБ, ФСБ, Генпрокуратура и др.) и интернет-инфраструктуры.
Для закрепления лучших практик будут подготовлены законодательные решения, отметили в ведомстве. "Пилот - часть национальных программ по кибербезопасности и цифровой трансформации, направленных на повышение безопасности граждан в Интернете", - заключили в МВД.
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих работу по набору текста