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МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов - 04.06.2025, ПРАЙМ
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МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов - 04.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов
Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:43+0300
2025-06-04T12:43+0300
мошенничество
технологии
россия
мвд
фишинг
вирусы
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.
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технологии, россия, мвд, фишинг, вирусы
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, МВД, фишинг, вирусы
12:43 04.06.2025
 
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов

МВД: сайт Virustotal поможет проверить ссылку на предмет фишинг и вирусов

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства.
Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.
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МошенничествоТехнологииРОССИЯМВДфишингвирусы
 
 
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