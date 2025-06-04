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МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов - 04.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов
Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:43+0300
2025-06-04T12:43+0300
2025-06-04T12:43+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.
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Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, МВД, фишинг, вирусы
МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов
МВД: сайт Virustotal поможет проверить ссылку на предмет фишинг и вирусов
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства.
Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.
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