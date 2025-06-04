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МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов

МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов - 04.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как проверить ссылку на предмет фишинга и вирусов

Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T12:43+0300

2025-06-04T12:43+0300

2025-06-04T12:43+0300

мошенничество

технологии

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вирусы

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.

https://1prime.ru/20250603/moshenniki-858149094.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, мвд, фишинг, вирусы