https://1prime.ru/20250604/nato-858176253.html

НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ

НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ

НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ

НАТО стремится сделать итоговую декларацию саммита, который пройдет в Гааге в июне, краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:07+0300

2025-06-04T09:07+0300

2025-06-04T09:12+0300

политика

украина

нато

саммит

марк рютте

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО стремится сделать итоговую декларацию саммита, который пройдет в Гааге в июне, краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, передает Agence France-Presse со ссылкой на неназванного дипломата. "Об этом (возможном членстве Украины в НАТО - ред.) ничего не будет... Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание", - приводит агентство слова источника. Ранее Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://1prime.ru/20250603/nato-858159726.html

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украина, нато, саммит, марк рютте