https://1prime.ru/20250604/nato-858177176.html

СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины

СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ

СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины

Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:12+0300

2025-06-04T09:12+0300

2025-06-04T09:12+0300

политика

нато

украина

саммит

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence France-Presse."Похоже, (на саммите НАТО - ред.) не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп нажал на тормоза в оказании помощи", - говорится в сообщении агентства. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250604/nato-858176253.html

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нато, украина, саммит