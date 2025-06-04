Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250604/nato-858177176.html
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины
Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:12+0300
2025-06-04T09:12+0300
политика
нато
украина
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence France-Presse."Похоже, (на саммите НАТО - ред.) не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп нажал на тормоза в оказании помощи", - говорится в сообщении агентства. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250604/nato-858176253.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, саммит
Политика, НАТО, УКРАИНА, саммит
09:12 04.06.2025
 
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины

AFP: лидеры НАТО не будут принимать совместного заявления о военной помощи Украины

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence France-Presse.
"Похоже, (на саммите НАТО - ред.) не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп нажал на тормоза в оказании помощи", - говорится в сообщении агентства.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ
09:07
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАсаммит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала