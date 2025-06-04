https://1prime.ru/20250604/nato-858177176.html
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины
Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:12+0300
2025-06-04T09:12+0300
2025-06-04T09:12+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence France-Presse."Похоже, (на саммите НАТО - ред.) не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп нажал на тормоза в оказании помощи", - говорится в сообщении агентства. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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нато, украина, саммит
Политика, НАТО, УКРАИНА, саммит
СМИ оценили вероятность совместного заявления НАТО о военной помощи Украины
AFP: лидеры НАТО не будут принимать совместного заявления о военной помощи Украины
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Лидеры стран НАТО не будут принимать совместного заявления о военной поддержке Украины на саммите альянса из-за приостановки новой помощи США, передает Agence France-Presse
.
"Похоже, (на саммите НАТО - ред.) не будет совместного заявления о военной поддержке со стороны 32 стран альянса, поскольку (президент США Дональд - ред.) Трамп нажал на тормоза в оказании помощи", - говорится в сообщении агентства.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ