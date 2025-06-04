https://1prime.ru/20250604/nato-858181206.html

НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30%

НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30% - 04.06.2025, ПРАЙМ

НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30%

НАТО планирует значительно расширить свой военный потенциал, увеличив ранее действовавшие целевые показатели примерно на 30%, сообщило агентство DPA со ссылкой... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:11+0300

2025-06-04T11:11+0300

2025-06-04T11:11+0300

вооружения

нато

европа

сша

оборона

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО планирует значительно расширить свой военный потенциал, увеличив ранее действовавшие целевые показатели примерно на 30%, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе. "Предусмотрено увеличение ранее действовавших целевых показателей примерно на 30%. Так, в будущем планируется значительно увеличить количество крылатых ракет большой дальности и беспилотников, а также усилить противовоздушную оборону и артиллерию", - пишет агентство. Для обеспечения достижения поставленных целей Германии и другим государствам-членам альянса будут предписаны новые цели для национального планирования. Ожидается, что они будут официально приняты в четверг на встрече министров обороны в Брюсселе. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в службах безопасности сообщила, что бундесвер должен будет увеличить количество военнослужащих на 80 тысяч, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://1prime.ru/20250604/nato-858176253.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, европа, сша, оборона