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НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30%
НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30% - 04.06.2025, ПРАЙМ
НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30%
НАТО планирует значительно расширить свой военный потенциал, увеличив ранее действовавшие целевые показатели примерно на 30%, сообщило агентство DPA со ссылкой... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:11+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО планирует значительно расширить свой военный потенциал, увеличив ранее действовавшие целевые показатели примерно на 30%, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе. "Предусмотрено увеличение ранее действовавших целевых показателей примерно на 30%. Так, в будущем планируется значительно увеличить количество крылатых ракет большой дальности и беспилотников, а также усилить противовоздушную оборону и артиллерию", - пишет агентство. Для обеспечения достижения поставленных целей Германии и другим государствам-членам альянса будут предписаны новые цели для национального планирования. Ожидается, что они будут официально приняты в четверг на встрече министров обороны в Брюсселе. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в службах безопасности сообщила, что бундесвер должен будет увеличить количество военнослужащих на 80 тысяч, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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нато, европа, сша, оборона
Вооружения, НАТО, ЕВРОПА, США, оборона
НАТО увеличит целевые показатели обороноспособности на 30%
DPA: НАТО хочет расширит военный потенциал, увеличив целевые показатели на 30%
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО планирует значительно расширить свой военный потенциал, увеличив ранее действовавшие целевые показатели примерно на 30%, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе.
"Предусмотрено увеличение ранее действовавших целевых показателей примерно на 30%. Так, в будущем планируется значительно увеличить количество крылатых ракет большой дальности и беспилотников, а также усилить противовоздушную оборону и артиллерию", - пишет агентство.
Для обеспечения достижения поставленных целей Германии и другим государствам-членам альянса будут предписаны новые цели для национального планирования. Ожидается, что они будут официально приняты в четверг на встрече министров обороны в Брюсселе.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в службах безопасности сообщила, что бундесвер должен будет увеличить количество военнослужащих на 80 тысяч, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО.
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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