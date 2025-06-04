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Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:52+0300
2025-06-04T12:52+0300
нато
гаага
марк рютте
саммит
оборона
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте. "Укрепление нашей коллективной обороны напрямую связано с увеличением инвестиций в оборону, и это станет одной из центральных тем саммита в Гааге", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Североатлантического блока. По его словам, обсуждаться также будет и продолжение поддержки Украины. "Военная поддержка Украины не направлена на затягивание конфликта", - утверждает генсек. Рютте уверен, что военная помощь, напротив, должна якобы исключить возобновление конфликта в случае достижения мира. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
https://1prime.ru/20250604/nato-858176253.html
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нато, гаага, марк рютте, саммит, оборона, украина
НАТО, Гаага, Марк Рютте, саммит, оборона, УКРАИНА
12:52 04.06.2025
 
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге

Рютте: главной темой саммита НАТО в Гааге будет увеличение инвестиций в оборону

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Укрепление нашей коллективной обороны напрямую связано с увеличением инвестиций в оборону, и это станет одной из центральных тем саммита в Гааге", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Североатлантического блока.
По его словам, обсуждаться также будет и продолжение поддержки Украины. "Военная поддержка Украины не направлена на затягивание конфликта", - утверждает генсек. Рютте уверен, что военная помощь, напротив, должна якобы исключить возобновление конфликта в случае достижения мира.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ
09:07
 
НАТОГаагаМарк РюттесаммитоборонаУКРАИНА
 
 
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