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Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:52+0300
2025-06-04T12:52+0300
2025-06-04T12:52+0300
нато
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте. "Укрепление нашей коллективной обороны напрямую связано с увеличением инвестиций в оборону, и это станет одной из центральных тем саммита в Гааге", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Североатлантического блока. По его словам, обсуждаться также будет и продолжение поддержки Украины. "Военная поддержка Украины не направлена на затягивание конфликта", - утверждает генсек. Рютте уверен, что военная помощь, напротив, должна якобы исключить возобновление конфликта в случае достижения мира. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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нато, гаага, марк рютте, саммит, оборона, украина
НАТО, Гаага, Марк Рютте, саммит, оборона, УКРАИНА
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
Рютте: главной темой саммита НАТО в Гааге будет увеличение инвестиций в оборону
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – ПРАЙМ. Главной темой предстоящего в июне саммита НАТО в Гааге будет значительное увеличение инвестиций в оборону, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Укрепление нашей коллективной обороны напрямую связано с увеличением инвестиций в оборону, и это станет одной из центральных тем саммита в Гааге", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран Североатлантического блока.
По его словам, обсуждаться также будет и продолжение поддержки Украины. "Военная поддержка Украины не направлена на затягивание конфликта", - утверждает генсек. Рютте уверен, что военная помощь, напротив, должна якобы исключить возобновление конфликта в случае достижения мира.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
НАТО не будет упоминать возможное членство Украины в альянсе, пишут СМИ