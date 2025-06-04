https://1prime.ru/20250604/nato-858187193.html

Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге

Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:04+0300

2025-06-04T13:04+0300

2025-06-04T13:04+0300

политика

гаага

украина

марк рютте

нато

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. "Я могу подтвердить, что пригласил Украину", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран блока. При этом Рютте не назвал уровень и подробности участия Киева во встрече. Что касается Совета НАТО-Украина, то генсек альянса смог только анонсировать проведение министерской встречи Совета в Брюсселе 5 июня, косвенно подтвердив отсутствие планов на такую встречу на уровне глав государств и правительств в Гааге.

https://1prime.ru/20250604/nato-858186564.html

гаага

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гаага, украина, марк рютте, нато, саммит