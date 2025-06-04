Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250604/nato-858187193.html
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:04+0300
2025-06-04T13:04+0300
политика
гаага
украина
марк рютте
нато
саммит
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. "Я могу подтвердить, что пригласил Украину", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран блока. При этом Рютте не назвал уровень и подробности участия Киева во встрече. Что касается Совета НАТО-Украина, то генсек альянса смог только анонсировать проведение министерской встречи Совета в Брюсселе 5 июня, косвенно подтвердив отсутствие планов на такую встречу на уровне глав государств и правительств в Гааге.
https://1prime.ru/20250604/nato-858186564.html
гаага
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гаага, украина, марк рютте, нато, саммит
Политика, Гаага, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, саммит
13:04 04.06.2025
 
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге

Рютте: проведение Совета НАТО - Украина на саммите альянса в июне не ожидается

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
"Я могу подтвердить, что пригласил Украину", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран блока. При этом Рютте не назвал уровень и подробности участия Киева во встрече.
Что касается Совета НАТО-Украина, то генсек альянса смог только анонсировать проведение министерской встречи Совета в Брюсселе 5 июня, косвенно подтвердив отсутствие планов на такую встречу на уровне глав государств и правительств в Гааге.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге
12:52
 
ПолитикаГаагаУКРАИНАМарк РюттеНАТОсаммит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала