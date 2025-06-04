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Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:04+0300
2025-06-04T13:04+0300
2025-06-04T13:04+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. "Я могу подтвердить, что пригласил Украину", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран блока. При этом Рютте не назвал уровень и подробности участия Киева во встрече. Что касается Совета НАТО-Украина, то генсек альянса смог только анонсировать проведение министерской встречи Совета в Брюсселе 5 июня, косвенно подтвердив отсутствие планов на такую встречу на уровне глав государств и правительств в Гааге.
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гаага, украина, марк рютте, нато, саммит
Политика, Гаага, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, саммит
Генсек НАТО заявил, что пригласил Украину на саммит в Гааге
Рютте: проведение Совета НАТО - Украина на саммите альянса в июне не ожидается
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
"Я могу подтвердить, что пригласил Украину", - сказал он перед заседанием в Брюсселе глав минобороны стран блока. При этом Рютте не назвал уровень и подробности участия Киева во встрече.
Что касается Совета НАТО-Украина, то генсек альянса смог только анонсировать проведение министерской встречи Совета в Брюсселе 5 июня, косвенно подтвердив отсутствие планов на такую встречу на уровне глав государств и правительств в Гааге.
Рютте назвал главную тему предстоящего саммита НАТО в Гааге