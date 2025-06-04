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СМИ: в НАТО намеренно не дают ясных ответов об участии Зеленского в саммите - 04.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в НАТО намеренно не дают ясных ответов об участии Зеленского в саммите
СМИ: в НАТО намеренно не дают ясных ответов об участии Зеленского в саммите - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в НАТО намеренно не дают ясных ответов об участии Зеленского в саммите
Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:16+0300
2025-06-04T16:16+0300
политика
общество
гаага
сша
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. В материале газеты Algemeen Dagblad отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. "Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники (по НАТО - ред.). Отсутствие ясности по поводу присутствия... (Зеленского - ред.) является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа", - говорится в сообщении агентства. При этом, по данным источников, участники саммита по итогам мероприятия не будут подготавливать полноценное коммюнике, вместо этого будет опубликовано одностраничное заявление. Как передавало итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе, США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
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общество , гаага, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Политика, Общество , Гаага, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
16:16 04.06.2025
 
СМИ: в НАТО намеренно не дают ясных ответов об участии Зеленского в саммите

Bloomberg: организаторы саммита НАТО не дают ясных ответов об участии Зеленского

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Организаторы предстоящего саммита НАТО в Гааге поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Владимира Зеленского, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. В материале газеты Algemeen Dagblad отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня.
"Пленарное заседание, скорее всего, посетят только союзники (по НАТО - ред.). Отсутствие ясности по поводу присутствия... (Зеленского - ред.) является средством, призванным не допустить раздражительного состояния Трампа", - говорится в сообщении агентства.
При этом, по данным источников, участники саммита по итогам мероприятия не будут подготавливать полноценное коммюнике, вместо этого будет опубликовано одностраничное заявление.
Как передавало итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе, США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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ПолитикаОбществоГаагаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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