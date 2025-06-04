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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи - 04.06.2025, ПРАЙМ
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:15+0300
2025-06-04T16:15+0300
2025-06-04T16:15+0300
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ГААГА, 4 июн - ПРАЙМ. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Я объявляю о новом пакете помощи (Украине) в размере 400 миллионов (евро - ред.) для укрепления морской безопасности. Эта помощь будет включать более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, судов-перехватчиков, то есть довольно широкий спектр судов", - заявил Брекелманс журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Он также отметил, что в этот пакет помощи входят более 50 морских беспилотников, а также датчики и запасные части. Трансляция велась на сайте оборонного альянса.
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нидерланды, украина, нато
Политика, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, НАТО
Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи
Брекелманс: Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро
ГААГА, 4 июн - ПРАЙМ. Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро на обеспечение морской безопасности, заявил в среду министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Я объявляю о новом пакете помощи (Украине) в размере 400 миллионов (евро - ред.) для укрепления морской безопасности. Эта помощь будет включать более 100 судов, патрульных катеров, транспортных катеров, судов-перехватчиков, то есть довольно широкий спектр судов", - заявил Брекелманс журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.
Он также отметил, что в этот пакет помощи входят более 50 морских беспилотников, а также датчики и запасные части.
Трансляция велась на сайте оборонного альянса.
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