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В России появился идентификатор квартир в новостройках
В России появился идентификатор квартир в новостройках - 04.06.2025, ПРАЙМ
В России появился идентификатор квартир в новостройках
В России внедрили идентификатор объектов долевого строительства, новшество появилось в единой инфосистеме жилищного строительства, говорится в сообщении... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:40+0300
2025-06-04T10:40+0300
2025-06-04T10:40+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В России внедрили идентификатор объектов долевого строительства, новшество появилось в единой инфосистеме жилищного строительства, говорится в сообщении компании "Дом.РФ". "Важным шагом для развития бесшовных процессов станет единый идентификатор квартиры, позволяющий связать все объекты от проекта до ввода в эксплуатацию. В системе жилищного строительства он уже присвоен квартирам в 94% строящихся домов", - приводятся в нем слова управляющего директора "Дом.РФ" Николая Козака, презентовавшего решение на полях выставки ЦИПР-2025 В пресс-релизе подчеркивается, что каждый объект долевого строительства (квартиры, машино-места, апартаменты, кладовые) получает ID - индивидуальное имя по аналогии с кадастровым номером недвижимости. Тем самым любой сможет проверить все характеристики помещения из первоисточника на портале наш.дом.рф и сравнить их с условиями договора долевого участия.
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новостройки, недвижимость, бизнес, дом.рф
новостройки, Недвижимость, Бизнес, Дом.РФ
В России появился идентификатор квартир в новостройках
"Дом.РФ": в России внедрили идентификатор объектов долевого строительства
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В России внедрили идентификатор объектов долевого строительства, новшество появилось в единой инфосистеме жилищного строительства, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".
"Важным шагом для развития бесшовных процессов станет единый идентификатор квартиры, позволяющий связать все объекты от проекта до ввода в эксплуатацию. В системе жилищного строительства он уже присвоен квартирам в 94% строящихся домов", - приводятся в нем слова управляющего директора "Дом.РФ" Николая Козака, презентовавшего решение на полях выставки ЦИПР-2025
В пресс-релизе подчеркивается, что каждый объект долевого строительства (квартиры, машино-места, апартаменты, кладовые) получает ID - индивидуальное имя по аналогии с кадастровым номером недвижимости. Тем самым любой сможет проверить все характеристики помещения из первоисточника на портале наш.дом.рф и сравнить их с условиями договора долевого участия.
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