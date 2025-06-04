https://1prime.ru/20250604/novostroyki-858180347.html

В России появился идентификатор квартир в новостройках

В России появился идентификатор квартир в новостройках - 04.06.2025, ПРАЙМ

В России появился идентификатор квартир в новостройках

В России внедрили идентификатор объектов долевого строительства, новшество появилось в единой инфосистеме жилищного строительства, говорится в сообщении... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:40+0300

2025-06-04T10:40+0300

2025-06-04T10:40+0300

новостройки

недвижимость

бизнес

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111382_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_45d793c104f4e020e885393efdeec712.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В России внедрили идентификатор объектов долевого строительства, новшество появилось в единой инфосистеме жилищного строительства, говорится в сообщении компании "Дом.РФ". "Важным шагом для развития бесшовных процессов станет единый идентификатор квартиры, позволяющий связать все объекты от проекта до ввода в эксплуатацию. В системе жилищного строительства он уже присвоен квартирам в 94% строящихся домов", - приводятся в нем слова управляющего директора "Дом.РФ" Николая Козака, презентовавшего решение на полях выставки ЦИПР-2025 В пресс-релизе подчеркивается, что каждый объект долевого строительства (квартиры, машино-места, апартаменты, кладовые) получает ID - индивидуальное имя по аналогии с кадастровым номером недвижимости. Тем самым любой сможет проверить все характеристики помещения из первоисточника на портале наш.дом.рф и сравнить их с условиями договора долевого участия.

https://1prime.ru/20250602/vtorichka-858128567.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новостройки, недвижимость, бизнес, дом.рф