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Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире - 04.06.2025, ПРАЙМ
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире
Разработчик графических процессоров Nvidia вновь стал самой дорогой компанией в мире, обойдя по этому показателю Microsoft, следует из данных торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:16+0300
2025-06-04T10:16+0300
экономика
технологии
калифорния
nvidia
microsoft
apple
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia вновь стал самой дорогой компанией в мире, обойдя по этому показателю Microsoft, следует из данных торгов. По итогам вторника стоимость акций Nvidia выросла на 2,8%, до 141,22 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла примерно 3,446 триллиона долларов. Капитализация Microsoft в то же время составляла около 3,441 триллиона долларов. Днем ранее капитализации компаний составляли примерно 3,352 триллиона и 3,434 триллиона соответственно. Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Apple, капитализация которой составляет приблизительно 3,036 триллиона долларов. Впервые Nvidia заняла первое место в списке самым дорогих компаний 18 июня 2024 года, тогда ее капитализация составила 3,328 триллиона долларов. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, калифорния, nvidia, microsoft, apple
Экономика, Технологии, Калифорния, Nvidia, Microsoft, Apple
10:16 04.06.2025
 
Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

Разработчик графических процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia вновь стал самой дорогой компанией в мире, обойдя по этому показателю Microsoft, следует из данных торгов.
По итогам вторника стоимость акций Nvidia выросла на 2,8%, до 141,22 доллара за ценную бумагу. Таким образом, капитализация компании составляла примерно 3,446 триллиона долларов. Капитализация Microsoft в то же время составляла около 3,441 триллиона долларов.
Днем ранее капитализации компаний составляли примерно 3,352 триллиона и 3,434 триллиона соответственно.
Третьей самой дорогой компанией на данный момент является Apple, капитализация которой составляет приблизительно 3,036 триллиона долларов.
Впервые Nvidia заняла первое место в списке самым дорогих компаний 18 июня 2024 года, тогда ее капитализация составила 3,328 триллиона долларов.
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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