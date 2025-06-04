https://1prime.ru/20250604/nyt-858204630.html

Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ

Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ

Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T22:44+0300

2025-06-04T22:44+0300

2025-06-04T22:53+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

рф

стамбул

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

new york times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628808_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_431cd0ab5599444d7b13fc87f9b66685.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера. "Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания. NYT добавляет, что "особую враждебность" Трамп питает к Зеленскому. Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к главе российского государства, хотя иногда и выражает свое разочарование. По данным газеты, Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец конфликту на Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния".

https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html

украина

рф

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, рф, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times