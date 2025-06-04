https://1prime.ru/20250604/nyt-858204630.html
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T22:44+0300
2025-06-04T22:44+0300
2025-06-04T22:53+0300
политика
мировая экономика
общество
украина
рф
стамбул
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628808_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_431cd0ab5599444d7b13fc87f9b66685.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера. "Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания. NYT добавляет, что "особую враждебность" Трамп питает к Зеленскому. Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к главе российского государства, хотя иногда и выражает свое разочарование. По данным газеты, Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец конфликту на Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния".
https://1prime.ru/20250602/zelenskiy-858130012.html
украина
рф
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857628808_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6b21cdc90ae35d05f2130e7f2ed3d284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, рф, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, New York Times
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ
NYT: Трамп считает Зеленского "плохим парнем"
ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера.
"Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания.
NYT добавляет, что "особую враждебность" Трамп питает к Зеленскому. Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к главе российского государства, хотя иногда и выражает свое разочарование.
По данным газеты, Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец конфликту на Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния".
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США