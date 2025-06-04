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Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ - 04.06.2025, ПРАЙМ
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T22:44+0300
2025-06-04T22:53+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера. "Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания. NYT добавляет, что "особую враждебность" Трамп питает к Зеленскому. Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к главе российского государства, хотя иногда и выражает свое разочарование. По данным газеты, Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец конфликту на Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния".
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мировая экономика, общество , украина, рф, стамбул, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, New York Times
22:44 04.06.2025 (обновлено: 22:53 04.06.2025)
 
Трамп испытывает особую враждебность к Зеленскому, пишут СМИ

NYT: Трамп считает Зеленского "плохим парнем"

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к Владимиру Зеленскому, считая его "плохим парнем", хотя при этом якобы раздражен и президентом России Владимиром Путиным, сообщает газета New York Times со ссылкой на советников американского лидера.
"Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским... Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский - это "плохой парень", который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", - говорится в публикации издания.
NYT добавляет, что "особую враждебность" Трамп питает к Зеленскому. Также отмечается, что президент США склонен "более почтительно" относиться к главе российского государства, хотя иногда и выражает свое разочарование.
По данным газеты, Трамп ранее считал, что заявления о его "очень, очень хороших отношениях" с президентом РФ помогут быстро положить конец конфликту на Украине, однако позднее на собственном "горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния".
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
"Не просто нарушение". Зеленский оскорбил Трампа, утверждают в США
2 июня, 14:39
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФСтамбулДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинNew York Times
 
 
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