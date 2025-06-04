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"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях - 04.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250604/obligatsii-858181725.html
"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях
"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях
"Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска облигаций, номинированных в евро и юанях с расчетами в рублях, сообщил РИА... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T11:27+0300
2025-06-04T11:27+0300
экономика
газпром
рынок
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска облигаций, номинированных в евро и юанях с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем выпусков будет определен позднее. Ориентир ставки купона по выпуску в евро не выше 9% годовых, в юанях - не выше 9,5% годовых. Компания готовит размещение облигаций серии 006Р-01 в евро и серии 006Р-02 в юанях со сроком обращения не более двух лет и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается не позднее 11 июля. Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ Бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
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газпром, рынок
Экономика, Газпром, Рынок
11:27 04.06.2025
 
"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях

"Газпром нефть" не позднее 4 июля соберет заявки инвесторов на облигации в евро и юанях

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска облигаций, номинированных в евро и юанях с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Планируемый объем выпусков будет определен позднее. Ориентир ставки купона по выпуску в евро не выше 9% годовых, в юанях - не выше 9,5% годовых.
Компания готовит размещение облигаций серии 006Р-01 в евро и серии 006Р-02 в юанях со сроком обращения не более двух лет и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается не позднее 11 июля.
Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ Бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.
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