https://1prime.ru/20250604/obligatsii-858181725.html

"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях

"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" до 4 июля соберет заявки на облигации в евро и юанях

"Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска облигаций, номинированных в евро и юанях с расчетами в рублях, сообщил РИА... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:27+0300

2025-06-04T11:27+0300

2025-06-04T11:27+0300

экономика

газпром

рынок

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует не позднее 4 июля собрать заявки инвесторов на два выпуска облигаций, номинированных в евро и юанях с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Планируемый объем выпусков будет определен позднее. Ориентир ставки купона по выпуску в евро не выше 9% годовых, в юанях - не выше 9,5% годовых. Компания готовит размещение облигаций серии 006Р-01 в евро и серии 006Р-02 в юанях со сроком обращения не более двух лет и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается не позднее 11 июля. Первичное размещение и вторичное обращение ценных бумаг предполагается на "СПБ Бирже". Расчеты при первичном размещении, при выплате купонов и погашении будут производиться в рублях.

https://1prime.ru/20250530/gazprom-858062931.html

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газпром, рынок