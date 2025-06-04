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ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус

ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус - 04.06.2025, ПРАЙМ

ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус

Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T15:47+0300

2025-06-04T15:47+0300

2025-06-04T15:47+0300

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БЕРЛИН, 4 июн - ПРАЙМ. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил он в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его речь транслировалась на сайте оборонного альянса. Писториус также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.

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общество , украина, германия, берлин, нато, всу