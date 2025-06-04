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ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус - 04.06.2025, ПРАЙМ
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ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус
ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус - 04.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:47+0300
2025-06-04T15:47+0300
вооружения
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БЕРЛИН, 4 июн - ПРАЙМ. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил он в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его речь транслировалась на сайте оборонного альянса. Писториус также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
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общество , украина, германия, берлин, нато, всу
Вооружения, Общество , УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Берлин, НАТО, ВСУ
15:47 04.06.2025
 
ВСУ могут скоро получить первое дальнобойное оружие, заявил Писториус

Писториус: произведенное при поддержке ФРГ оружие может скоро поступить в ВСУ

© Фото : MSC/Stephan GoerlichМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : MSC/Stephan Goerlich
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БЕРЛИН, 4 июн - ПРАЙМ. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил он в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе. Его речь транслировалась на сайте оборонного альянса.
Писториус также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по ПВО и сподвигнуть коллег по НАТО к тому, чтобы те поделились с Украиной системами Patriot.
В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
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ВооруженияОбществоУКРАИНАГЕРМАНИЯБерлинНАТОВСУ
 
 
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