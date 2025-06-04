https://1prime.ru/20250604/pentagon-858183904.html

СМИ: Пентагон просит выделить 500 миллионов долларов на проект F-47

СМИ: Пентагон просит выделить 500 миллионов долларов на проект F-47 - 04.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Пентагон просит выделить 500 миллионов долларов на проект F-47

Министерство обороны США предложило конгрессу перенаправить 500 миллионов долларов, ранее выделенных на ускоренную разработку истребителя шестого поколения для... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T11:53+0300

2025-06-04T11:53+0300

2025-06-04T11:53+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Министерство обороны США предложило конгрессу перенаправить 500 миллионов долларов, ранее выделенных на ускоренную разработку истребителя шестого поколения для ВМС (F/A-XX), на финансирование проекта F-47 для ВВС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документ ведомства. "Министерство обороны попросило конгресс направить 500 миллионов долларов на проект F-47, контракт на который в марте получила компания Boeing, вместо финансирования ускоренной разработки перспективного истребителя-невидимки ВМС, который ещё предстоит отдать подрядчику", - приводит агентство пояснение Пентагона. В Пентагоне подчеркнули, что F-47 "пользуется полной поддержкой президента" и должен стать приоритетом, поскольку "даст программе ВМС время на техническое совершенствование и доработку". "Одновременное продвижение двух истребителей шестого поколения чревато недоработками обеих программ", - говорится в заявлении, направленном в профильные комитеты палаты представителей и сената. Тем не менее в конгрессе предложение не поддержали. Как уточняет агентство, комитет по вооружённым силам палаты представителей отказался удовлетворить просьбу Пентагона, а сенатский комитет по обороне также включил в свой проект бюджета $750 млн именно на ускоренное развитие F/A-XX. В конгрессе указали, что Пентагон не представил достаточных оснований для перераспределения средств. Ожидается, что вопрос финансирования может вновь подняться в среду на слушаниях с участием представителей ВМС, добавляет агентство.

https://1prime.ru/20250604/wsj-858180600.html

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технологии, сша