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Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане
Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане - 04.06.2025, ПРАЙМ
Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане
Пентагон опасается атак китайских беспилотников на аэродромы США в Тихом океане на начальной стадии потенциального конфликта, например, из-за Тайваня, сообщает... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:04+0300
2025-06-04T15:04+0300
политика
технологии
сша
тайвань
washington post
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Пентагон опасается атак китайских беспилотников на аэродромы США в Тихом океане на начальной стадии потенциального конфликта, например, из-за Тайваня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исследователя аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. "В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта", - заявила Петтиджон газете. Сама газета отмечает, что к подобным атакам уязвимы не только аэродромы США, но и энергетическая инфраструктура, транспортные узлы и судоремонтные объекты. Экс-глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал газете, что если противник попытался бы провезти элементы для создания оружия вблизи критической инфраструктуры США, то это было бы очень сложно засечь.
https://1prime.ru/20250529/kitay-858019625.html
сша
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технологии, сша, тайвань, washington post
Политика, Технологии, США, Тайвань, Washington Post
15:04 04.06.2025
 
Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане

WP: Пентагон опасается атак китайских дронов на аэродромы США в Тихом океане

© CC BY 2.0 / gregwest98Пентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© CC BY 2.0 / gregwest98
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Пентагон опасается атак китайских беспилотников на аэродромы США в Тихом океане на начальной стадии потенциального конфликта, например, из-за Тайваня, сообщает газета Washington Post со ссылкой на исследователя аналитического Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.
"В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта", - заявила Петтиджон газете.
Сама газета отмечает, что к подобным атакам уязвимы не только аэродромы США, но и энергетическая инфраструктура, транспортные узлы и судоремонтные объекты.
Экс-глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк рассказал газете, что если противник попытался бы провезти элементы для создания оружия вблизи критической инфраструктуры США, то это было бы очень сложно засечь.
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ПолитикаТехнологииСШАТайваньWashington Post
 
 
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