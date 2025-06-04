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"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах
"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах
В переговорном процессе между Москвой и Киевом лишь одна сторона действительно заинтересована в достижении мира, и это Россия. Такое мнение высказал полковник... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:35+0300
2025-06-04T08:53+0300
политика
сша
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В переговорном процессе между Москвой и Киевом лишь одна сторона действительно заинтересована в достижении мира, и это Россия. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс", — сказал он.Макгрегор добавил, что действия украинской стороны направлены прежде всего на то, чтобы убедить США в устойчивости киевского режима и заручиться дальнейшей военной поддержкой. По его мнению, киевский режим, в частности, Владимир Зеленский, делают ставку не на Европу, а рассчитывают на более активное военное участие США, в том числе на задействование их авиации, флота и контингентов, размещённых в Польше, Румынии и Литве.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, сделанные после очередного раунда российско-украинских переговоров, охарактеризовав их как "неловкие и неудачные". По мнению Пескова, они не соответствуют духу обсуждений.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Как сообщил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, сторонам удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными. В частности, предполагается обмен больными, тяжелоранеными и военнослужащими до 25 лет по формуле "всех на всех", общий объем обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны условились о прекращении огня на отдельных участках для эвакуации тел погибших.
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сша, украина, россия, переговоры
Политика, США, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
08:35 04.06.2025 (обновлено: 08:53 04.06.2025)
 
"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах

Макгрегор: Россия является единственной стороной конфликта, которая желает мира

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. В переговорном процессе между Москвой и Киевом лишь одна сторона действительно заинтересована в достижении мира, и это Россия. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс", — сказал он.
Макгрегор добавил, что действия украинской стороны направлены прежде всего на то, чтобы убедить США в устойчивости киевского режима и заручиться дальнейшей военной поддержкой. По его мнению, киевский режим, в частности, Владимир Зеленский, делают ставку не на Европу, а рассчитывают на более активное военное участие США, в том числе на задействование их авиации, флота и контингентов, размещённых в Польше, Румынии и Литве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, сделанные после очередного раунда российско-украинских переговоров, охарактеризовав их как "неловкие и неудачные". По мнению Пескова, они не соответствуют духу обсуждений.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Как сообщил глава российской переговорной группы Владимир Мединский, сторонам удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными. В частности, предполагается обмен больными, тяжелоранеными и военнослужащими до 25 лет по формуле "всех на всех", общий объем обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны условились о прекращении огня на отдельных участках для эвакуации тел погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
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