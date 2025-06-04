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СМИ оценили вероятность переговоров между Киевом и НАТО на саммите в Гааге
СМИ оценили вероятность переговоров между Киевом и НАТО на саммите в Гааге - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ оценили вероятность переговоров между Киевом и НАТО на саммите в Гааге
Официальных переговоров между Киевом и альянсом, вероятно, не будет, хотя Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T08:54+0300
2025-06-04T08:54+0300
2025-06-04T08:54+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальных переговоров между Киевом и альянсом, вероятно, не будет, хотя Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов. Ранее газета Algemeen Dagblad со ссылкой на источники в альянсе сообщала, что генсек НАТО Марк Рютте пригласил Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге. В материале отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. "Дипломаты... заявили, что Зеленский может приехать на ужин, устроенный королем Нидерландов для лидеров НАТО, но что официальных переговоров между Украиной и альянсом, скорее всего, не будет", - говорится в сообщении. Один из европейских дипломатов отметил, что "будет PR-катастрофа", если Зеленского не будет на мероприятии. Ранее Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично.
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гаага, украина, владимир зеленский, марк рютте, нато
Политика, Гаага, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО
СМИ оценили вероятность переговоров между Киевом и НАТО на саммите в Гааге
AFP: официальных переговоров между Киевом и НАТО, вероятно, не будет
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальных переговоров между Киевом и альянсом, вероятно, не будет, хотя Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов.
Ранее газета Algemeen Dagblad со ссылкой на источники в альянсе сообщала, что генсек НАТО Марк Рютте пригласил Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге. В материале отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. Дипломаты же считают, что он скорее всего получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня.
"Дипломаты... заявили, что Зеленский может приехать на ужин, устроенный королем Нидерландов для лидеров НАТО, но что официальных переговоров между Украиной и альянсом, скорее всего, не будет", - говорится в сообщении.
Один из европейских дипломатов отметил, что "будет PR-катастрофа", если Зеленского не будет на мероприятии.
Ранее Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично.
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