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СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом

СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом - 04.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом

Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:43+0300

2025-06-04T09:43+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников. Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы. Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу. Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.

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