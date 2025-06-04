https://1prime.ru/20250604/peregovory-858178542.html
СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом
СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом - 04.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом
Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:43+0300
2025-06-04T09:43+0300
2025-06-04T09:43+0300
политика
сша
европа
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников. Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы. Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу. Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
https://1prime.ru/20250604/peregovory-858175255.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, ес, нато
Политика, США, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
СМИ: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом
Financial Times: в ЕС обсуждают худшие сценарии переговоров с Трампом по Украине
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные европейские чиновники обсуждают самые худшие сценарии переговоров европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом по вопросам обороны, торговли и поддержки Украины, пишет издание FInancial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
"По вопросам торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим исходом и очень плохим исходом", - сказал один из высокопоставленных европейских чиновников.
Отмечается, что плохие результаты ожидаемых переговоров, которые обсуждали в ЕС, включают полную остановку помощи США Украине, прекращение передачи разведданных и запрет на передачу Европой произведенного в США оружия, а также "полномасштабный торговый конфликт" между США и ЕС и быстрый вывод американских военных из Европы.
Европейские страны надеются, что на саммите НАТО в июне их обещания об увеличении трат на оборону могут убедить Трампа не прекращать поддержку европейской обороны или размещение сил. Один из европейских чиновников отметил, что атмосфера в ЕС перед предполагаемыми встречами с Трампом "очень напряженная". В Брюсселе в том числе опасаются, что обсуждение вопросов обороны, Украины и торговли вместе может привести к тому, что отсутствие прогресса по одной из тем, может привести к проблемам ЕС по другому вопросу.
Кроме того, в ЕС переживают, что уязвимости блока и разногласия между теми, кто поддерживает автономию Европы и теми, кто считает необходимым защищать отношения с США любой ценой, могут разделить европейские страны.
"Руководят кладбищем": в США высказались о роли Украины на переговорах