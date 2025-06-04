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Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины
Сроки новых встреч для переговоров России и Украины зависят от готовности сторон, вряд ли можно установить цикличность. Об этом сообщил официальный... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:03+0300
2025-06-04T13:03+0300
2025-06-04T13:03+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Сроки новых встреч для переговоров России и Украины зависят от готовности сторон, вряд ли можно установить цикличность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Здесь наверное вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", - отметил он в беседе с журналистами.В понедельник 2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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россия, украина, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины
Песков: сроки встреч для переговоров РФ и Украины зависят от готовности сторон
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Сроки новых встреч для переговоров России и Украины зависят от готовности сторон, вряд ли можно установить цикличность. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь наверное вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", - отметил он в беседе с журналистами.
В понедельник 2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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