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В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева
В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева - 04.06.2025, ПРАЙМ
В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева
Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:56+0300
2025-06-04T13:56+0300
2025-06-04T13:56+0300
политика
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владимир зеленский
мид
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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россия, украина, переговоры, владимир зеленский, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Владимир Зеленский, МИД, Мария Захарова
В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева
Захарова: результаты переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей из Киева
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге.
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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