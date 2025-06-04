https://1prime.ru/20250604/peregovory-858189787.html

В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева

В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева - 04.06.2025, ПРАЙМ

В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева

Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:56+0300

2025-06-04T13:56+0300

2025-06-04T13:56+0300

политика

россия

украина

переговоры

владимир зеленский

мид

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250604/mid-858189471.html

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россия, украина, переговоры, владимир зеленский, мид, мария захарова