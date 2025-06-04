https://1prime.ru/20250604/peregovory-858196916.html

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Турции

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Турции - 04.06.2025, ПРАЙМ

Мединский доложил Путину о переговорах с Украиной в Турции

Глава государства Владимир Путин в рамках совещания с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров с украинской стороной в... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:50+0300

2025-06-04T16:50+0300

2025-06-04T17:03+0300

политика

россия

владимир путин

владимир мединский

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках совещания с правительством попросил Владимира Мединского доложить о результатах переговоров с украинской стороной в Cтамбуле.По словам Мединского, украинская сторона пообещала изучить меморандум российской стороны и дать комментарии позднее."Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из двух частей. Первая часть - условия заключения долгосрочного мира, вторая часть - условия прекращения огня… Украинская сторона пообещала изучить его и дать комментарии позднее", - отметил помощник президента.Мединский также заметил, что рабочим языком на переговорах c Украиной в Стамбуле был русский. Кроме того, переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов.Помощник главы государства также подчеркнул, что российская сторона готова начать обмен пленными с Украиной 7-8-9 июня. Россия готова в ближайшее время передать Киеву тела военнослужащих Украины."Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - сказал Мединский, говоря о предстоящем обмене.Помощник президента также подчеркнул, что Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия. Киев в свою очередь подтвердил свои позиции о том, чтобы начать с 30-дневного или 60-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита лидеров.Россия также готова вернуться к теме гуманитарных пауз на отдельных участках в зоне СВО, несмотря на то, что Владимир Зеленский отверг предложение Москвы. Мяч после переговоров находится на стороне Украины, резюмировал он.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины проходил в Стамбуле в понедельник 2 июня.

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россия, владимир путин, владимир мединский