https://1prime.ru/20250604/peskov-858187506.html

Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь

Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь - 04.06.2025, ПРАЙМ

Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь

Позиция главы государства Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна. Об этом в беседе с журналистами... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:08+0300

2025-06-04T13:08+0300

2025-06-04T13:08+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Позиция главы государства Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - отметил официальный представитель Кремля.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854330336.html

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россия, общество , дмитрий песков, владимир путин