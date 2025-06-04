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Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь
Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь - 04.06.2025, ПРАЙМ
Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь
Позиция главы государства Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна. Об этом в беседе с журналистами... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:08+0300
2025-06-04T13:08+0300
политика
россия
общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Позиция главы государства Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - отметил официальный представитель Кремля.
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россия, общество , дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:08 04.06.2025
 
Песков напомнил позицию Путина по мораторию на смертную казнь

Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь хорошо известна

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Позиция главы государства Владимира Путина относительно моратория на смертную казнь в России хорошо известна и последовательна. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента - ред.) на этот счет", - отметил официальный представитель Кремля.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
СМИ: Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне
20 января, 17:47
 
ПолитикаРОССИЯОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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