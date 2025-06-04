https://1prime.ru/20250604/peskov-858187651.html
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина
Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:09+0300
2025-06-04T13:09+0300
2025-06-04T13:12+0300
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у российского лидера очень насыщенная повестка дня. Так, по словам Пескова, Путин в среду работает в Ново-Огарево, а в течение часа-полутора президент в режиме видеоконференции побеседует с членами правительства.
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дмитрий песков, россия, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина
Песков: в среду вечером Путин планирует провести ряд международных телефонных звонков
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у российского лидера очень насыщенная повестка дня. Так, по словам Пескова, Путин в среду работает в Ново-Огарево, а в течение часа-полутора президент в режиме видеоконференции побеседует с членами правительства.
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины