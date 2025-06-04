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В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина - 04.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина
Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:09+0300
2025-06-04T13:12+0300
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у российского лидера очень насыщенная повестка дня. Так, по словам Пескова, Путин в среду работает в Ново-Огарево, а в течение часа-полутора президент в режиме видеоконференции побеседует с членами правительства.
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дмитрий песков, россия, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Владимир Путин
13:09 04.06.2025 (обновлено: 13:12 04.06.2025)
 
В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина

Песков: в среду вечером Путин планирует провести ряд международных телефонных звонков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у российского лидера очень насыщенная повестка дня. Так, по словам Пескова, Путин в среду работает в Ново-Огарево, а в течение часа-полутора президент в режиме видеоконференции побеседует с членами правительства.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины
13:03
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯВладимир Путин
 
 
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