https://1prime.ru/20250604/peskov-858187651.html

В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина

В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле анонсировали международные телефонные разговоры Путина

Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:09+0300

2025-06-04T13:09+0300

2025-06-04T13:12+0300

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду вечером планирует провести несколько международных телефонных разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У президента будут рабочие встречи, и вечером, где-то, наверное, в районе 6-8, мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у российского лидера очень насыщенная повестка дня. Так, по словам Пескова, Путин в среду работает в Ново-Огарево, а в течение часа-полутора президент в режиме видеоконференции побеседует с членами правительства.

https://1prime.ru/20250604/peregovory-858187046.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, владимир путин