https://1prime.ru/20250604/peskov-858187963.html

В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины

В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины

На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщил... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:22+0300

2025-06-04T13:22+0300

2025-06-04T13:22+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", - отметил он в беседе с журналистами.В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250604/peregovory-858187046.html

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россия, украина, дмитрий песков