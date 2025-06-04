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В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины - 04.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины
На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщил... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:22+0300
2025-06-04T13:22+0300
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", - отметил он в беседе с журналистами.В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
13:22 04.06.2025
 
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров России и Украины

Песков: на рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На рассмотрение проектов меморандумов России и Украины потребуется время, после этого будут согласованы сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", - отметил он в беседе с журналистами.
В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
Песков рассказал о сроках новых встреч для переговоров России и Украины
13:03
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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