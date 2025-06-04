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Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты
Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты - 04.06.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:24+0300
2025-06-04T13:24+0300
политика
россия
общество
иркутская область
амурская область
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты. Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев. "Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, общество , иркутская область, амурская область, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Иркутская область, Амурская область, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:24 04.06.2025
 
Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Песков: все, что нужно для раскрытия атак на российские объекты, будет делаться

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты.
Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев.
"Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Флаг США
WSJ: США уязвимы для атак, подобных атакам на российские аэродромы
10:57
 
ПолитикаРОССИЯОбществоИркутская областьАмурская областьМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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