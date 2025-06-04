https://1prime.ru/20250604/peskov-858188118.html

Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты - 04.06.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о расследовании атак на российские объекты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:24+0300

2025-06-04T13:24+0300

2025-06-04T13:24+0300

политика

россия

общество

иркутская область

амурская область

москва

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/80342/75/803427577_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_92a8d9cf9a36de718d79d0d4932138b8.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет делаться все, что нужно для раскрытия преступления, связанного с атакой на российские объекты. Ранее в Telegram-канале администрации города Усть-Кут сообщалось, что в Иркутской области разыскивают мужчину, возможно, причастного к атаке беспилотников на военный аэродром "Белая", это уроженец Донецка 1987 года рождения Артем Тимофеев. "Безусловно, все, что нужно для раскрытия этого преступления, будет делаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия обратиться к Казахстану с просьбой помочь с поимкой Тимофеева. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://1prime.ru/20250604/wsj-858180600.html

иркутская область

амурская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , иркутская область, амурская область, москва, дмитрий песков