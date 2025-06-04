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Юрист рассказала об ответственности за оставленного в жару в машине питомца

Юрист рассказала об ответственности за оставленного в жару в машине питомца - 04.06.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала об ответственности за оставленного в жару в машине питомца

Оставлять животное в полностью закрытом автомобиле во время жаркой погоды ни в коем случае нельзя. Это создает угрозу жизни и здоровью питомца. В зависимости от | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T02:02+0300

2025-06-04T02:02+0300

2025-06-04T02:02+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Оставлять животное в полностью закрытом автомобиле во время жаркой погоды ни в коем случае нельзя. Это создает угрозу жизни и здоровью питомца. В зависимости от тяжести последствий может наступить административная либо уголовная ответственность. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.Если животное не пострадало и деяние будет квалифицировано как несоблюдение требований к содержанию домашних животных, можно отделаться предупреждением или штрафом от 1,5 до 3 тысяч рублей (часть 1 статьи 8.52 КоАП РФ)Если будут факты жестокого обращения, не влекущие уголовного наказания и не повлекшие гибель животного, возможен штраф от 5 до 15 тысяч рублей ( часть 2 статьи 8.52 КоАП РФ), говорит юрист.Уголовная ответственность (статья 245 УК РФ) наступает, если оставленное в машине в жару животное все-таки погибло или получило непоправимый вред. Может последовать штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо иные меры, перечисленные в статье, в том числе лишение свободы на срок до трех лет. Но для этого необходимо будет доказать умысел нерадивого хозяина, отмечает Билялова.Если вы увидели животное, запертое в машине с закрытыми окнами в жару, а хозяина поблизости нет, нужно незамедлительно звонить в полицию и сообщать о жестоком обращении, дождаться приезда наряда и фиксировать на фото и видео все нарушения."Важно адекватно оценивать обстановку. Если собаку закрыли в машине, но окна приоткрыты, а хозяин вышел в ближайшую палатку за мороженым, то явно ни о каком жестоком обращении и речи быть не может. А если на парковке крупного торгово-развлекательного комплекса под палящим солнцем стоит полностью закрытая машина с животным внутри, то действовать нужно незамедлительно", - указала эксперт.

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