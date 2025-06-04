https://1prime.ru/20250604/piar-858175517.html

"Продолжает наступать". В США ответили на провокации Киева против России

"Продолжает наступать". В США ответили на провокации Киева против России - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Продолжает наступать". В США ответили на провокации Киева против России

Атака Вооруженных сил Украины на аэродромы в России всего лишь пиар-акция, которая вряд ли сможет помочь Киеву достичь успехов на фронте. Такое мнение выразил... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T08:41+0300

2025-06-04T08:41+0300

2025-06-04T08:41+0300

политика

украина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на аэродромы в России всего лишь пиар-акция, которая вряд ли сможет помочь Киеву достичь успехов на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Они совершенно забывают о том, что происходит на фронте. А там Россия продолжает наступать и уничтожать врага", — заметил эксперт.Джонсон также подчеркнул, что в Киеве впали в ярость из-за того, что подобные пиар-кампании не оказали никакого влияния на Москву и она осталась в переговорном процессе.Ранее Министерство обороны России опубликовало сведения о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима Владимир Зеленский.

https://1prime.ru/20250603/ataka-858163029.html

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украина, сша, запад