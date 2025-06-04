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Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной

Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной - 04.06.2025, ПРАЙМ

Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной

Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV и проинформировал его о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными с Украиной,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T20:12+0300

2025-06-04T20:12+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV и проинформировал его о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. "В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", — говорится в сообщении.Другие заявления Путина в разговоре с Понтификом:Кроме того, президент по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении.

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общество , россия, москва, украина, владимир путин, ватикан, папа римский лев xiv