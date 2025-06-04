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Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной
Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной - 04.06.2025, ПРАЙМ
Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной
Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV и проинформировал его о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными с Украиной,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T20:12+0300
2025-06-04T20:14+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV и проинформировал его о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. "В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", — говорится в сообщении.Другие заявления Путина в разговоре с Понтификом:Кроме того, президент по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении.
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общество , россия, москва, украина, владимир путин, ватикан, папа римский лев xiv
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, ВАТИКАН, Папа Римский Лев XIV
20:12 04.06.2025 (обновлено: 20:14 04.06.2025)
 
Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной

Кремль: Путин проинформировал папу Римского об обмене военнопленными с Украиной

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонный разговор с папой Римским Львом XIV и проинформировал его о достигнутых договоренностях по обмену военнопленными с Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.
"В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях по обмену военнопленными и телами погибших", — говорится в сообщении.
Другие заявления Путина в разговоре с Понтификом:
  • подтвердил заинтересованность в достижении мира и подчеркнул, что для разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины;
  • Киев делает ставку на эскалацию, проводит диверсии, удар по мирным жителям квалифицируется как терроризм;
  • выразил надежду, что Святой Престол будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.
Кроме того, президент по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении.
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ПолитикаОбществоРОССИЯМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинВАТИКАНПапа Римский Лев XIV
 
 
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