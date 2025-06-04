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Еврокомиссар по торговле и представитель США встретятся по вопросу пошлин
Еврокомиссар по торговле и представитель США встретятся по вопросу пошлин - 04.06.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар по торговле и представитель США встретятся по вопросу пошлин
Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович и торговый представитель США Джеймисон Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин на... | 04.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович и торговый представитель США Джеймисон Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин на полях совещания министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, сообщает газета Financial Times. "Переговорщики ЕС и США встретятся в Париже, чтобы попытаться разрешить разрастающееся противостояние в сфере пошлин", - пишет издание. Два источника в Еврокомиссии заявили газете, что, в отличие от ряда стран, ЕС не получил письмо от Грира с просьбой прислать окончательные переговорные предложения о потенциальной сделке перед встречей. По данным источников издания, после того как США пригрозили увеличением пошлин на сталь до 50%, Брюссель согласился на новые уступки в рамках переговоров о торговле, однако все еще ожидает сохранить базовые пошлины в размере 10%. В конце мая Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, париж, москва, ес, оэср, financial times
Экономика, США, Париж, МОСКВА, ЕС, ОЭСР, Financial Times
Еврокомиссар по торговле и представитель США встретятся по вопросу пошлин
FT: Шевчович и Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин в Париже
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович и торговый представитель США Джеймисон Грир проведут встречу по вопросу взаимных пошлин на полях совещания министров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже, сообщает газета Financial Times.
"Переговорщики ЕС и США встретятся в Париже, чтобы попытаться разрешить разрастающееся противостояние в сфере пошлин", - пишет издание.
Два источника в Еврокомиссии заявили газете, что, в отличие от ряда стран, ЕС не получил письмо от Грира с просьбой прислать окончательные переговорные предложения о потенциальной сделке перед встречей.
По данным источников издания, после того как США пригрозили увеличением пошлин на сталь до 50%, Брюссель согласился на новые уступки в рамках переговоров о торговле, однако все еще ожидает сохранить базовые пошлины в размере 10%.
В конце мая Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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