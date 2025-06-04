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В США пообещали освободить Британию от повышения пошлин на сталь и алюминий
В США пообещали освободить Британию от повышения пошлин на сталь и алюминий - 04.06.2025, ПРАЙМ
В США пообещали освободить Британию от повышения пошлин на сталь и алюминий
Белый дом обещает не вводить против Великобритании повышенные 50-процентные пошлины США на сталь и алюминий, которые вступают в силу в среду. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:35+0300
2025-06-04T12:35+0300
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ЛОНДОН, 4 июн - ПРАЙМ. Белый дом обещает не вводить против Великобритании повышенные 50-процентные пошлины США на сталь и алюминий, которые вступают в силу в среду. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Несмотря на заключенное между США и Британией в начале мая торговое соглашение, в Лондоне опасались, что Британия попадет под повышение, так как реализация сделки до сих пор не началась. В начале июня газета Financial Times сообщила, что британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс попросит США о быстром заключении сделки по стали. В итоге Рейнольдс встретился с торговым представителем Белого дома Джеймисоном Гриром во вторник во Франции. "Необходимо обеспечить реализацию соглашения об экономическом процветании между США и Великобританией от 8 мая 2025 года, и, соответственно, соблюдать особый режим для импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных из Соединенного Королевства", - говорится в опубликованном поздно вечером во вторник заявлении Белого дома. Таким образом, на данный момент пошлины останутся на уровне 25%, однако все еще могут быть повышены "9 июля или позже" если Белый дом сочтет, что не Лондон не выполняет свои обязательства в рамках торговой сделки.
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Экономика, США, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, CNN
В США пообещали освободить Британию от повышения пошлин на сталь и алюминий
Белый дом обещает освободить Британию от повышения пошлин на сталь и алюминий
ЛОНДОН, 4 июн - ПРАЙМ. Белый дом обещает не вводить против Великобритании повышенные 50-процентные пошлины США на сталь и алюминий, которые вступают в силу в среду.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Несмотря на заключенное между США и Британией в начале мая торговое соглашение, в Лондоне опасались, что Британия попадет под повышение, так как реализация сделки до сих пор не началась. В начале июня газета Financial Times сообщила, что британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс попросит США о быстром заключении сделки по стали. В итоге Рейнольдс встретился с торговым представителем Белого дома Джеймисоном Гриром во вторник во Франции.
"Необходимо обеспечить реализацию соглашения об экономическом процветании между США и Великобританией от 8 мая 2025 года, и, соответственно, соблюдать особый режим для импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных из Соединенного Королевства", - говорится в опубликованном поздно вечером во вторник заявлении Белого дома.
Таким образом, на данный момент пошлины останутся на уровне 25%, однако все еще могут быть повышены "9 июля или позже" если Белый дом сочтет, что не Лондон не выполняет свои обязательства в рамках торговой сделки.
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